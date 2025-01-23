Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:10, 23 января 2025Экономика

Российским угольным компаниям предсказали несколько лет кризиса

«Ъ»: Российская угольная отрасль выйдет из кризиса не раньше 2027 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Угольная отрасль в России и в мире выйдут из кризиса не раньше 2027 года, причем только в случае сокращения добычи и, как следствие, предложения энергетического (дешевого) угля. Об этом со ссылкой на обзор NEFT Research пишет «Коммерсантъ».

Для российских компаний дополнительной сложностью остается необходимость предоставлять покупателям дисконты из-за западных санкций и сложности с логистикой, что снижает рентабельность отрасли и делает ее в целом убыточной.

По прогнозам экспертов, цены в первом квартале 2025 года продолжат снижаться по сравнению с уровнями конца 2024-го, а для российского угля среднего качества спрос определят китайские коммунальные предприятия. Последнее обстоятельство представляет собой проблему, так как Китай постепенно замещает поставки из России, в том числе за счет Монголии.

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов отметил, что к настоящему времени убыточны в России порядка 60 угольных компаний, на которых приходится 40 процентов всей добычи в стране. Однако, указывает он, массовые закрытия предприятий начнутся только при падении цен на уголь еще на 25-30 процентов.

Материалы по теме:
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь» Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь»Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
13 января 2025
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024

Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец добавила, что проблем отрасли может добавить ситуация с потреблением на внутреннем рынке. Если сталелитейная отрасль продолжит снижать выпуск, то потребность в угле упадет.

Аналитики полагают, что российскому угольному рынку придется переориентироваться на Филиппины, Малайзию, Бразилию, Чили и Аргентину, а окном возможностей станет сокращение объемов добычи Австралией и Индонезией.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит предложения по особому порядку для банкротства российских угольных компаний, который позволит не останавливать добычу. Также власти рассматривают варианты прямой помощи из бюджета для стимулирования экспорта угля через западные порты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?

      В Европе раскрыли детали переговоров по размещению миротворцев на Украине

      ВСУ начали сбегать из окружения в Великой Новоселке

      Зеленский исключил снижение возраста мобилизации на Украине

      Взрывы прогремели в Киевской области

      Спецназ Росгвардии уничтожил пункт дислокации ВСУ в Черниговской области

      Российским угольным компаниям предсказали несколько лет кризиса

      В России оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

      Участник секс-марафона скандальной порнозвезды рассказал о ее поведении вне съемок

      Женщина зашла в туалет бара и обнаружила пугающее послание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше