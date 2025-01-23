Российским угольным компаниям предсказали несколько лет кризиса

«Ъ»: Российская угольная отрасль выйдет из кризиса не раньше 2027 года

Угольная отрасль в России и в мире выйдут из кризиса не раньше 2027 года, причем только в случае сокращения добычи и, как следствие, предложения энергетического (дешевого) угля. Об этом со ссылкой на обзор NEFT Research пишет «Коммерсантъ».

Для российских компаний дополнительной сложностью остается необходимость предоставлять покупателям дисконты из-за западных санкций и сложности с логистикой, что снижает рентабельность отрасли и делает ее в целом убыточной.

По прогнозам экспертов, цены в первом квартале 2025 года продолжат снижаться по сравнению с уровнями конца 2024-го, а для российского угля среднего качества спрос определят китайские коммунальные предприятия. Последнее обстоятельство представляет собой проблему, так как Китай постепенно замещает поставки из России, в том числе за счет Монголии.

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов отметил, что к настоящему времени убыточны в России порядка 60 угольных компаний, на которых приходится 40 процентов всей добычи в стране. Однако, указывает он, массовые закрытия предприятий начнутся только при падении цен на уголь еще на 25-30 процентов.

Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец добавила, что проблем отрасли может добавить ситуация с потреблением на внутреннем рынке. Если сталелитейная отрасль продолжит снижать выпуск, то потребность в угле упадет.

Аналитики полагают, что российскому угольному рынку придется переориентироваться на Филиппины, Малайзию, Бразилию, Чили и Аргентину, а окном возможностей станет сокращение объемов добычи Австралией и Индонезией.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит предложения по особому порядку для банкротства российских угольных компаний, который позволит не останавливать добычу. Также власти рассматривают варианты прямой помощи из бюджета для стимулирования экспорта угля через западные порты.