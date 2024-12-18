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10:24, 18 декабря 2024Экономика

Инвестпрограмма РЖД сократится почти на треть

Старовойт: объем инвестпрограммы РЖД составит в 2025 году 890 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Инвестпрограмма РЖД, сокращение которой к объемам текущего года ранее анонсировали в компании, утверждена на 2025 год правительством РФ в размере 890 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на министра транспорта Романа Старовойта сообщает ТАСС.

В текущем году программу планировали в объеме 1,275 триллиона рублей. Таким образом, год к году она уменьшится почти на треть (30,2 процента).

Ранее начальник департамента корпоративных финансов холдинга Татьяна Орлова говорила о снижении показателя на 40 процентов, а «Коммерсантъ» узнал о планах сокращения инвестиционной программы ОАО в период до 2030 года на 36 процентов — с 12,4 до чуть менее 8 триллионов рублей.

В свою очередь Старовойт объяснил видимое снижение планов по инвестициям в большей степени ростом ключевой ставки и уточнил, что «основные задачи по формированию дополнительных провозных способностей будут реализованы».

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, многие отечественные компании в условиях высокой ключевой ставки Банка России откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая ее снижения. Глава РСПП указывал, что такие решения принимаются на фоне прекращения поставок оборудования от традиционных партнеров, усложнения логистики и снижения доступности финансирования.

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