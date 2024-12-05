В РЖД анонсировали резкое сокращение инвестиций

В РЖД заявили о сокращении расходов на инвестиции в 2025 году на 40 %

В ОАО «РЖД» подтвердили планы резко сократить инвестпрограмму. Как анонсировала в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» начальник Департамента корпоративных финансов холдинга Татьяна Орлова, показатель снизится в 2025 году примерно на 40 процентов относительно уровней текущего. Ее слова приводит ТАСС.

«Это, безусловно, окажет влияние как на саму компанию, так и на всех наших смежников, со всеми, с кем мы работаем: и по строительству, и по покупке тягового подвижного состава, и рельсов», — цитирует агентство представителя РЖД.

Ранее журналисты узнали, что речь идет о сокращении инвестиционной программы ОАО в период до 2030 года на 36 процентов. Как писал в ноябре «Коммерсантъ», снизить ее объемы рассчитывали с примерно 12,4 до чуть менее чем 8 триллионов рублей.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, многие отечественные компании в условиях высокой ключевой ставки Банка России откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая ее снижения. Глава РСПП указывал, что такие решения принимаются на фоне прекращения поставок оборудования от традиционных партнеров, усложнения логистики и снижения доступности финансирования.