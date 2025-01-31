Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и вызвал его на бой

Макгрегор назвал Нурмагомедова сучкой и лентяем и вызвал его на бой

Ирландец Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова и вызвал его на бой. Об этом он написал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а позднее удалил посты.

«Дагестан считает тебя ссыклом. Ты лентяй, говорят они. Подерись со мной, заработай 100 миллионов долларов и отдай их всей своей деревне. Но ты не будешь. Почему? Потому что ты жирная ленивая испуганная сучка», — заявил Макгрегор.

5 января ирландец уже оскорблял Нурмагомедова и других дагестанских бойцов. «Вы заслуживаете именно того, что вам уготовано, а именно — ничего. Вы бездельники и предатели. Мозги с горошину в клетке. Артистичности нет. Креативность — дерьмо. Ваш арсенал — пердеж. Стыдно за вас», — написал Макгрегор.

Эти слова были ответом Макгрегора на высказывание Нурмагомедова о том, что в Ирландии сейчас практически нет бойцов высокого уровня. «Приезжайте в Дагестан и все поймете», — заявлял россиянин.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.