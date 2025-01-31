Москву встревожило бездействие Вашингтона по одному вопросу

Рябков о новом после РФ в США: Пауза Вашингтона приближается к тревожной зоне

Пауза Вашингтона постепенно приближается к тревожной зоне, так как подвижек с агреманом новому послу России в США нет. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Пока с агреманом подвижек нет. Мы находимся в режиме ожидания, время идет. Но, конечно, с точки зрения продолжительности этого периода ожидания мы еще не в тревожной зоне, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать от американской стороны сигнал о положительном решении», — заявил дипломат.

Рябков указал на то, что без посла любая дипломатическая миссия работает «не столь эффективно, как это должно быть, особенно в таком месте, как столица США». По мнению дипломата, новая американская администрация «тоже заинтересована в нормализации двусторонних отношений и межгосударственного диалога». Поэтому он призвал Вашингтон обратить «должное внимание» на ситуацию с назначением российского посла.

20 ноября прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры официального утверждения его кандидатуры. Имя будущего посла представитель Кремля пообещал сообщить после завершения всех формальностей.