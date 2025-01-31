На Украине назвали число уехавших из страны за 2024 год

Нацбанк: За 2024 с Украины уехали полмиллиона человек

За 2024 год с Украины за границу уехали полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета Нацбанка Украины, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Полмиллиона человек уехали за границу за 2024 год, сообщает Нацбанк в своем инфляционном отчете. Украина испытывает нехватку работников», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что закарпатский производитель мебели решил заменить украинцев работниками из Бангладеш. Как рассказал коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан, такое решение было принято, потому что украинских рабочих пугает угроза мобилизации.

В конце января Европейская бизнес-ассоциация призвала украинские власти защитить сотрудников, забронированных от военной службы, от нарушения их прав со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата). По данным организации, в последнее время сотрудники ТЦК пытаются мобилизовать даже работников критически важных производств.