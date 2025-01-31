Названы главные признаки алкогольной зависимости

Врач Хамидуллин: Зависимый от алкоголя человек меняется и становится скрытным

Симптомы алкогольной зависимости проявляются в разных аспектах жизни, рассказал психотерапевт Рашид Хамидуллин. Главные признаки этого состояния он назвал в разговоре с РИАМО.

«Поведение человека меняется: он начинает избегать старых друзей и близких, предпочитая компанию тех, кто разделяет его пагубные привычки. Ложь и скрытность становятся обычным явлением», — отметил врач.

Кроме того, об алкогольной зависимости может свидетельствовать то, что человек постепенно увеличивает количество потребляемых спиртных напитков и постепенно теряет интерес к приносившим ему радость занятиям.

Доктор добавил, что человек с зависимостью от алкоголя может стать агрессивным и беспокойным, способным на рискованные поступки. Нередко он начинает игнорировать обязательства, что приводит к финансовым или юридическим проблемам.

По словам Хамидуллина, признаками алкогольной зависимости также являются упадок сил, проблемы со сном, снижение аппетита, плохое самочувствие, перепады настроения, раздражительность, провалы в памяти, отрицание проблемы, а также физический дискомфорт, если доступ к алкоголю ограничен.

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.