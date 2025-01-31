Неймар вернулся в родной бразильский клуб

Неймар подписал контракт с «Сантосом», за который выступал в начале карьеры

Бразильский нападающий Неймар подписал контракт с клубом «Сантос» из города Сантус. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X.

«Принц вернулся», — сказано в сообщении бразильского клуба. Также медиа-команда «Сантоса» процитировала слова футболиста, когда он покидал Бразилию в 2013 году. «Я ухожу, но вернусь», — пообещал тогда форвард. Детали нового соглашения Неймара и «Сантоса» не разглашаются.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе Неймара. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Нападающий провел за команду семь игр во всех турнирах за полтора года и забил один мяч.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, после чего перешел в «Барселону».