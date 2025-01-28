«Аль-Хиляль» объявил об уходе Неймара

Неймар и саудовский «Аль-Хиляль» расторгли контракт по обоюдному согласию

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе бразильского футболиста Неймара. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Ожидается, что 32-летний игрок вернется в бразильский «Сантос», где начинал карьеру.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023 года. С этого момента он провел за команду только семь матчей. Большую часть времени нападающий не выходил на поле из-за травм.

С лета 2017 года Неймар выступал за ПСЖ. До этого с 2013 года он защищал цвета «Барселоны».