Пакет проектов о новых ограничениях для иноагентов внесли в Госдуму

Депутат Пискарев: В ГД внесли пакет проектов о новых ограничениях для иноагентов

В Госдуму внесли пакет проектов о новых ограничениях для лиц, признанных иноагентами. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии по расследованию вмешательства извне.

По словам парламентария, в новых законопроектах идет речь о полном запрете для иностранных агентов оказывать образовательные услуги и заниматься просвещением, а также получать поддержку на муниципальном уровне.

Пискарев пообещал, что Госдума сделает все, чтобы не допустить в сферу образования и просвещения «людей с вражескими намерениями».

С 2024 года россиянам, имеющим статус иноагента, запретили участвовать в выборах любого уровня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможность избавиться от статуса иноагента есть у тех, «кто отвергнет подачки» других стран.