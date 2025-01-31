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15:27, 31 января 2025Россия

Пакет проектов о новых ограничениях для иноагентов внесли в Госдуму

Депутат Пискарев: В ГД внесли пакет проектов о новых ограничениях для иноагентов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуму внесли пакет проектов о новых ограничениях для лиц, признанных иноагентами. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии по расследованию вмешательства извне.

По словам парламентария, в новых законопроектах идет речь о полном запрете для иностранных агентов оказывать образовательные услуги и заниматься просвещением, а также получать поддержку на муниципальном уровне.

Пискарев пообещал, что Госдума сделает все, чтобы не допустить в сферу образования и просвещения «людей с вражескими намерениями».

С 2024 года россиянам, имеющим статус иноагента, запретили участвовать в выборах любого уровня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможность избавиться от статуса иноагента есть у тех, «кто отвергнет подачки» других стран.

ЖЗЛ
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