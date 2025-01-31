«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

Выигравший миллиард в лотерею россиянин вышел на связь и обратился за призом

Россиянин стал победителем лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» — выигравший миллиард рублей житель Дальнего Востока уже обратился к организаторам и начал процесс оформления выдачи денежных средств, сообщили в «Столото».

Как указали в пресс-службе гослотерей, это уже четвертый лотерейный миллиардер, обратившийся за выигрышем. На данный момент победитель направил необходимый пакет документов почтовой службой, идет «процесс оформления формальностей».

«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз "Новогоднего миллиарда", и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни», — поздравили его в пресс-службе компании.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Также там напомнили, что у победителя есть право остаться анонимным. На данный момент данные о нем не раскрываются, однако известно, что выигрышный билет был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.

Раскрыта итоговая сумма, которую победитель получит после вычета налога

Ранее в «Столото» рассказали, что победитель лотереи «Новогодний миллиард» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей.

«781 598 156 рублей — при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — объяснили в компании, уточнив, что налог по прогрессивной шкале доходов составит 22 процента, то есть немногим более 218,4 миллиона рублей.

Победителя призвали отдать деньги на нужды СВО

Еще до того, как победитель «Новогоднего миллиарда» обратился за выигрышем, руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал его отдать деньги на нужды специальной военной операции (СВО).

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резяпов отметил, что это может быть не вся сумма — даже 10 процентов «достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть». Руководитель движения уточнил, что участники помогут в закупке необходимых вещей, а такой поступок, по его мнению, послужит для всех примером.

Число миллионеров в России резко увеличилось

Помимо четырех миллиардеров, после новогоднего розыгрыша в стране появились 90 новых лотерейных миллионеров.

Среди 55 из тех, кто уже обратился за выигрышем, оказались жители Москвы и Московской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новосибирска, Перми, Владивостока, Южно-Сахалинска, Башкирии, Калмыкии, Татарстана, Марий-Эл, Дагестана, Тамбовской области и других российских регионов.

Первый российский лотерейный миллиардер появился благодаря розыгрышу в 2020 году. Счастливчиком стала жительница Подмосковья. В 2023 году аналогичный выигрыш оформили слесарь из Нижнего Новгорода и его супруга. В прошлом году миллиард выиграли логопед и токарь из Тюмени. В 2021 и 2022 годах по результатам розыгрышей лотерейных миллиардеров не было

Как показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в конце прошлого года, победители лотерей чаще всего тратят выигрыши разумно.

«Чем крупнее приз, тем свободнее себя чувствует обладатель выигрыша: при выигрыше свыше миллиона об обретении финансовой уверенности заявили 72 процента респондентов, а свыше 10 миллионов — уже 91 процент. В этой группе каждый четвертый отмечает, что даже крупный выигрыш не меняет его ценностей и отношения к жизни. Согласно опросу, победители тратят выигрыши рационально», — рассказала заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.