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05:31, 31 января 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и описала бесящие ее особенности местных жителей

Алина Черненко

Фото: Sherry V Smith / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала бесящие ее особенности менталитета местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации обратила внимание на непунктуальность мексиканцев. «Договорились встретиться в три дня? Ну, ждали до пяти вечера. А он так и не пришел. Зла не хватает... А мы-то всего лишь договаривались со стоматологом», — возмутилась она, добавив, что с жителями этой латиноамериканской страны «сложно иметь дела».

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Во-вторых, Ершова отметила их чрезмерную общительность. По ее словам, мексиканцы не замолкают ни на секунду и обсуждают каждую мелочь своей жизни. Кроме того, путешественница рассказала, что в этой стране принято танцевать даже в самых не подходящих для этого местах.

«Когда ты стоишь в очереди в супермаркете, а перед тобой вдруг начинается импровизированная сальса. Ну, согласитесь, как-то не к месту все это», — пояснила блогерша.

Еще одна особенность, о которой упомянула россиянка, — культ семьи в Мексике. Хозяин их отеля каждый день много раз звонил своей матери и мешал им работать громким смехом. «Так он еще приходил в нашу комнату и тыкал нам своих родственников лицом к лицу, чтобы мы с ними болтали», — пожаловалась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об отличиях мексиканок от россиянок. Она призналась, что жительницы латиноамериканской страны не любят сидеть на диетах.

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