Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Андрей Рублёв
Сегодня
20:30 (Мск)
Николоз Басилашвили
Монпелье
Юта
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
15:34, 31 января 2025Спорт

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

«Порту» и «Рома» встретятся в стыковых матчах Лиги Европы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2024/2025. Трансляция мероприятия шла на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи пройдут 13 и 20 февраля. Команды-победители присоединятся к клубам, вышедшим в 1/8 финала напрямую («Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс»).

По результатам жеребьевки «Ференцварош» сыграет против «Виктории Пльзень», «Твенте» — против «Буде-Глимт». «Фенербахче» встретится с «Андерлехтом», «Юнион» — с «Аяксом». Соперником ПАОК стал ФКСБ, а «Мидтьюлланда» — «Реал Сосьедад». Еще две пары составили АЗ и «Галатасарай», «Порту» и «Рома».

Ранее прошла жеребьевка дополнительного раунда Лиги чемпионов. В стыковых матчах примут участие 16 команд, в числе которых «Манчестер Сити» и «Реал».

Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Пашинян рассказал о перспективах совместной службы пограничников из России и Армении

      В российском регионе задержали троих подростков за хулиганство группой лиц

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Экс-генпрокурор Польши спрятался от полиции в телестудии

      В США посоветовали Трампу совершить один поступок на 9 мая

      Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

      В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

      Двух подростков задержали за поджоги релейных шкафов в Подмосковье

      В Минобороны Эстонии признали продвижение армии России на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше