«Порту» и «Рома» встретятся в стыковых матчах Лиги Европы

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2024/2025. Трансляция мероприятия шла на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи пройдут 13 и 20 февраля. Команды-победители присоединятся к клубам, вышедшим в 1/8 финала напрямую («Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс»).

По результатам жеребьевки «Ференцварош» сыграет против «Виктории Пльзень», «Твенте» — против «Буде-Глимт». «Фенербахче» встретится с «Андерлехтом», «Юнион» — с «Аяксом». Соперником ПАОК стал ФКСБ, а «Мидтьюлланда» — «Реал Сосьедад». Еще две пары составили АЗ и «Галатасарай», «Порту» и «Рома».

Ранее прошла жеребьевка дополнительного раунда Лиги чемпионов. В стыковых матчах примут участие 16 команд, в числе которых «Манчестер Сити» и «Реал».

Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.