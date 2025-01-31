Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 31 января 2025Наука и техника

Стало известно о расследовании проблем Starliner

SpaceNews: Boeing и НАСА добились прогресса в решении проблем Starliner
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

Компания Boeing и НАСА добились «значительного прогресса» в решении проблем космического корабля Starliner. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По словам члена Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Пола Хилла, некоторые выявленные в ходе последнего полета Starliner проблемы расследованы, а их причины устраняются.

Он уточнил, что неполадки, о которых идет речь, не касаются неисправностей, связанных с работой двигательной системы корабля. «Вопросы об аномалиях в работе двигательной системы остаются открытыми», — сказал Хилл.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее издание сообщило, что НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner — Суниту Уильямс и Бутча Уилмора — с Международной космической станции (МКС).

7 сентября 2024 года Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. К МКС корабль, на борту которого впервые находился экипаж, отправился 5 июня. Миссия должна была продлиться две недели, обратно астронавтов планировалось вернуть на Starliner.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

      В российском регионе осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад

      Жители российского города массово отравились шаурмой из киоска рэпера

      Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

      Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию

      Arianespace заключил контракты на три пуска Ariane 6

      В Курской области взломали телефон «двухсотого» ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

      В Турции подсчитали объемы российского импорта

      В Раде раскритиковали Зеленского за слова о Байдене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше