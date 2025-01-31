Тренер чемпионов мира из России заявила об обнаружении их тел после авиакатастрофы в США

Спасатели обнаружили тела чемпионов мира Шишковой и Наумова после авиакатастрофы

Тренер чемпионов мира из России Евгении Шишковой и Вадима Наумова Людмила Великова заявила об обнаружении их тел после авиакатастрофы в США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Всех фигуристов нашли. Внук передал, что все тела нашли», — заявила Великова.

30 января стало известно, что в США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. В частности, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России.

Среди погибших американских спортсменов, согласно последним данным, Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг. Все они — молодые фигуристы, которые возвращались домой из Национального лагеря развития фигурного катания в Уичито.