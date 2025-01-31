В Госдуме рассказали об адресатах обращения о попытке покушения на Путина

Слуцкий: ГД направит обращение о попытке покушения на Путина в большинство стран

Госдума постарается направить обращение о расследовании информации о покушении на президента России Владимира Путина в большинство стран. Об адресатах документа рассказал глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обращение уже направлено в ряд парламентов других государств. «Постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение, — сообщил депутат. — Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование».

Слуцкий подчеркнул, что в случае подтверждения информации виновные должны понести ответственность.