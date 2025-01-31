Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 31 января 2025Россия

В Госдуме рассказали об адресатах обращения о попытке покушения на Путина

Слуцкий: ГД направит обращение о попытке покушения на Путина в большинство стран
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госдума постарается направить обращение о расследовании информации о покушении на президента России Владимира Путина в большинство стран. Об адресатах документа рассказал глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обращение уже направлено в ряд парламентов других государств. «Постараемся отправить, наверное, во все и в большую часть парламентов мира, в том числе и небольшие страны на разных континентах наше обращение, — сообщил депутат. — Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование».

Слуцкий подчеркнул, что в случае подтверждения информации виновные должны понести ответственность.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

      В Госдуме рассказали об адресатах обращения о попытке покушения на Путина

      Экс-помощника президента США посадили за попытку изнасилования ребенка

      В Полтавской области у авиабазы ВСУ прогремел взрыв

      Российский губернатор сообщил о падении беспилотника возле жилого дома

      В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины со стороны Европы

      Признание пленного украинца об изнасиловании девушек в российском селе показали на видео

      Подполье сообщило об ударе по объекту с техникой НАТО в Полтавской области

      Любителей кофе предупредили о возможной опасности этого напитка для мозга

      Российский морпех рассказал об изменениях в действиях ВСУ под Суджей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше