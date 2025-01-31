В МИД России рассказали об организации контактов Путина и Трампа

Рябков: Сдвигов в организации контактов Путина и Трампа сейчас нет

Сдвигов в организации контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сейчас нет, но возобновление диалога между странами востребовано. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Этот вопрос задается нам фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ: сдвигов [в организации контактов Путина и Трампа] нет. Мы отмечаем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым сюжетам. Это все не остается без нашего внимания. Но возобновление прямого диалога на политическом уровне, несомненно, было бы востребовано», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что из-за отсутствия диалога между странами российско-американские отношения продолжают «стагнировать и погружаться в трясину», но это не является ситуацией, которая устраивает Москву. Он указал на то, что «Россия готова к обсуждению любых самых острых вопросов».

Ранее Рябков заявил, что пауза Вашингтона постепенно приближается к тревожной зоне, так как подвижек с агреманом новому послу России в США нет. По мнению дипломата, новая американская администрация «тоже заинтересована в нормализации двусторонних отношений», поэтому призвал американскую сторону обратить «должное внимание» на ситуацию с назначением российского посла.