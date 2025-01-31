Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 31 января 2025Мир

В НАТО нашли способ разрядить дискуссию по Гренландии с Трампом

НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике взамен на Гренландию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В НАТО захотели предложить президенту США Дональду Трампа расширить военное присутствие альянса в Арктике взамен на отказ политика от идеи присоединения Гренландии к США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По мнению собеседников агентства, предложение Вашингтону способствует «разрядке дискуссии» относительно принадлежности острова к Дании. В НАТО полагают, что наращивание американского военного присутствия в Арктике поможет удовлетворить интересы безопасности США.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира».

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

      В российском регионе осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад

      Жители российского города массово отравились шаурмой из киоска рэпера

      Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

      Абсолютное большинство немцев выступило за сокращение приема беженцев в Германию

      Arianespace заключил контракты на три пуска Ariane 6

      В Курской области взломали телефон «двухсотого» ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

      В Турции подсчитали объемы российского импорта

      В Раде раскритиковали Зеленского за слова о Байдене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше