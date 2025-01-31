В Швеции ответили на вопрос о бойкоте в случае допуска российских хоккеистов на Олимпиаду

Член IIHF Ларссон: Швеция не будет бойкотировать ОИ-2026 в случае допуска России

Председатель Шведской ассоциации хоккея и член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон ответил на вопрос о том, будет ли Швеция бойкотировать Олимпийские игры-2026 в случае допуска на турнир сборной России. Его слова приводит Dagens Nyheter.

Ларссон заявил, что шведы выступают против возвращения России, но, если это произойдет, не станут пропускать Олимпиаду. «Тенденция возвращения россиян на международную арену совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей — позиция шведского хоккея неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали ее», — отметил он.

Ранее IIHF объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к ОИ-2026. В случае положительного решения российская команда сыграет с США, Словакией и Латвией в группе С.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.