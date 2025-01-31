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11:28, 31 января 2025Экономика

В Турции подсчитали объемы российского импорта

Институт статистики Турции: Импорт из РФ превысил 44 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2024 году импорт российских товаров в Турцию достиг 44 миллиардов 20 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкий институт статистики.

РФ расположилась на первом месте. На втором оказался Китай, чьи поставки оценили почти в 45 миллиардов долларов. В то же время в декабре Россия занимала лидирующую позицию, продав Турции товаров на 4 миллиарда 540 миллионов долларов. На Китай тогда пришлось 3,9 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Турция импортировала из России рекордный объем нефти. Соответствующий показатель увеличился на 36 процентов до 323 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, РФ удержала позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Например, в октябре в импорте Турцией природного газа доля России дошла до 43,3 процента.

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