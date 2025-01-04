Hürriyet: РФ в 2024 году сохранила позицию основного поставщика нефти в Турцию

Россия в 2024 году сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Об этом написало издание Hürriyet со ссылкой на данные турецкого управления по регулированию энергетических рынков.

Так, доля РФ в импорте Турцией природного газа составляла 43,3 процента в октябре в сравнении с 42,83 процента в сентябре. До 60 процентов и более по итогам прошлого года могут вырасти объемы импорта Турцией нефти и нефтепродуктов из РФ.

Кроме этого, издание пишет, что на фоне прекращения поставок в Европу российского газа через территорию Украины Турция стала единственным маршрутом транзита на континент энергоносителей из РФ по черноморским газопроводам. Журналисты в статье напомнили слова президента РФ Владимира Путина о том, что Турция является самым надежным российским энергопартнером.

1 января газета Dünya написала, что турецкие компании занимают места на российском рынке, освободившиеся в результате ухода западных компаний. Среди прочего, в статье сказано, что Турция является одной из стран, с которыми РФ поддерживает дипломатические и экономические отношения. Анкара до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Москвой.