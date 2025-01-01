Турецкие компании заняли освободившиеся на российском рынке места

Dunya: турецкие компании заняли освободившиеся места на рынке РФ

Турецкие компании занимают места на российском рынке, освободившиеся в результате ухода западных компаний. Об этом пишет газета Dünya.

Издание отметило, что Турция является одной из стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, так как Анкара до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Москвой. «Наоборот, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями», — пишет газета.

Отмечается, что турецкие бренды заполнили российские торговые центры, а в сфере бытовой техники Турция стала одним из крупнейших игроков на рынке.

Ранее акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98 процента на фоне решения президента РФ Владимира Путина передать акции ее российского бизнеса под внешнее управление.