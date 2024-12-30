Акции главного производителя пива Турции обрушились на фоне решения Путина

Акции Anadolu Efes упали на 9,98 % после передачи Путиным ее бизнеса в России

Акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98 процента на фоне решения президента РФ Владимира Путина передать акции ее российского бизнеса под внешнее управление. Об этом сообщает Bloomberg.

Как следует из указа российского лидера, доли в пивоваренной AB InBev Efes передали во временное управление ГК «Вместе». Обрушение стоимости акций Anadolu Efes началось около 17:20 по московскому времени и остановилось вместе с закрытием биржи в 18:00.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В августе 2024 года российские власти не разрешили Anadolu Efes купить долю крупнейшего в мире производителя пива, бельгийской AB InBev, в их совместном российском бизнесе.