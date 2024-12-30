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21:23, 30 декабря 2024Экономика

Акции главного производителя пива Турции обрушились на фоне решения Путина

Акции Anadolu Efes упали на 9,98 % после передачи Путиным ее бизнеса в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eeshan Garg / Unsplash

Акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98 процента на фоне решения президента РФ Владимира Путина передать акции ее российского бизнеса под внешнее управление. Об этом сообщает Bloomberg.

Как следует из указа российского лидера, доли в пивоваренной AB InBev Efes передали во временное управление ГК «Вместе». Обрушение стоимости акций Anadolu Efes началось около 17:20 по московскому времени и остановилось вместе с закрытием биржи в 18:00.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В августе 2024 года российские власти не разрешили Anadolu Efes купить долю крупнейшего в мире производителя пива, бельгийской AB InBev, в их совместном российском бизнесе.

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