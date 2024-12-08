Эрдоган назвал себя и Путина единственными оставшимися в мире лидерами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского коллегу Владимира Путина единственными оставшимися в мире лидерами. Его слова приводит ТАСС.
«В настоящее время в мире остались только два лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я», — сказал Эрдоган.
Он напомнил, что срок его полномочий составляет 22 года, почти столько же находится у власти Владимир Путин, «все остальные ушли».
По мнению президента, важно «продолжать политику». Он выразил мнение, что после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Германии «закончилась политика».
Ранее Эрдоган назвал ближайшие два-три месяца очень важными как для его страны, так и для мира. Он предсказал изменения в управлении США при администрации избранного президента Дональда Трампа, которые отразятся на мировой политике.