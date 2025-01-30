Турция импортировала рекордный объем нефти из России

Kpler: Турция увеличила импорт нефти из РФ до рекордных 323 тысяч баррелей

Турция импортировала рекордный объем российской нефти в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные компании Kpler, передает РБК.

Уточняется, что в годовом выражении показатель вырос на 36 процентов до 323 тысяч баррелей в сутки. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году и составил 254 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, по данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, уже в январе-августе 2024 года страна побила исторический максимум закупок, импортировав 12,235 миллионов тонн российской нефти. В 2022 году это был показатель объема поставок за целый год.

По мнению экспертов, поставки поддержало желание Турции стать энергетическим хабом и получить прибыль от перепродаж.

Россия в 2024 году сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Ранее уточнялось, что доля РФ в импорте Турцией природного газа составляла 43,3 процента в октябре в сравнении с 42,83 процента в сентябре. На фоне прекращения поставок в Европу российского газа через территорию Украины Турция стала единственным маршрутом транзита на континент энергоносителей из РФ по черноморским газопроводам.