Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

Водолазы обнаружили тело чемпионки мира Шишковой, погибшей в авиакатастрофе

Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира по фигурному катанию из России Евгении Шишковой. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на мать мужа Шишковой Вадима Наумова, который также погиб.

«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего не известно. До сих пор ждем», — заявила мать Наумова.

30 января стало известно, что в США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. В частности, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России.

Среди погибших американских спортсменов, согласно последним данным, Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг. Все они — молодые фигуристы, которые возвращались домой из Национального лагеря развития фигурного катания в Уичито.