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17:18, 31 января 2025Ценности

Vogue объявили бойкот из-за критики портрета Мелании Трамп в расстегнутой рубашке

Page Six: Друзья Мелании Трамп объявили бойкот Vogue из-за критики ее портрета
Мария Винар

Фото: whitehouse.gov

Друзья первой леди США Мелании Трамп объявили бойкот модному журналу Vogue из-за критики ее официального портрета. Соответствующий материал появился на сайте портала Page Six.

Поводом для конфликта стало обсуждение черно-белого фото, на котором супруга избранного президента США запечатлена в черном брючном костюме бренда Dolce & Gabbana и белой рубашке с несколькими расстегнутыми пуговицами. Редактор глянцевого издания Ханна Джексон назвала ее приглашенной звездой в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» и фокусником.

На статью отреагировало близкое окружение знаменитости. Так, посол США в Бельгии Билл Уайт назвал издательство Condé Nast отвратительным. «Мы любим и обожаем Меланию. Мы отменили все наши подписки на журналы Condé Nast. Я призываю всех, кто любит Америку, сделать то же самое», — заявил он.

По мнению политика, супруга избранного президента США Дональда Трампа свободно говорит на семи языках и является успешной бизневумен. «Мелания действительно элегантна и красноречива во всем, что она говорит и делает. Она любящая мать своего замечательного сына Бэррона, необыкновенная жена и спутница жизни нашего 47-го президента», — отметил он.

В декабре прошлого года Мелания Трамп объяснила отказ от съемок для журналов Vogue и People.

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