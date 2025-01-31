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13:28, 31 января 2025Забота о себе

Врач оценил вред общей анестезии для здоровья

Реаниматолог Немировский заявил, что общая анестезия безопасна для здоровья
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Анестезиолог-реаниматолог Михаил Немировский заявил, что общая анестезия, которой многие боятся, абсолютно безопасна при правильном подходе. Ее вред он оценил в Telegram-канале КГ MD Group.

Врач отметил, что у многих людей присутствует страх, что анестезия вредна для здоровья. Однако, по его словам, все используемые препараты прошли множество тестов и выводятся из организма в течение нескольких часов и не оставляют никаких долгосрочных следов.

Также Немировский назвал мифом утверждение, что человек может проснуться от наркоза во время операции. «Это случается крайне редко, но, если и происходит, врач тут же принимает меры, чтобы все прошло безопасно. Это не что-то страшное, скорее просто необходимость корректировки», — рассказал он.

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При этом реаниматолог подтвердил, что аллергия на анестезию существует, но случается это крайне редко. «Перед анестезией мы всегда обсуждаем аллергии с пациентом, чтобы снизить риски. Если у вас есть опасения или были реакции на анестезию, обязательно скажите об этом врачу», — подытожил Немировский.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев рассказал о симптомах отравления ртутью. На него, по словам врача, указывают темно-красный с медным оттенком цвет слизистых рта и глотки, кровоточивость десен.

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