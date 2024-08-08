На фоне скандала с шахматистками врач рассказал о симптомах отравления ртутью

Реаниматолог Карев: на отравление ртутью указывает привкус металла во рту

Даже малого количества ртути достаточно, чтобы получить тяжелую интоксикацию токсичными парами, предупредил анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев. На фоне скандала с отравлением ртутью шахматистки в Дагестане врач рассказал изданию Life.ru о симптомах этого патологического процесса.

На отравление ртутью, по словам Карева, указывают темно-красная окраска слизистых рта и глотки с медным оттенком, кровоточивость десен, боль при глотании, сильную головная боль, рвота и тошнота, расстройство желудка. Также интоксикация сопровождается привкусом металла во рту, судорогами мышц, учащенным сердцебиением и чувством страха, продолжил врач.

Для первой помощи при попадании ртути через рот Карев порекомендовал немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать отравившемуся молоко. «При отравлении ртутью в любом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При промедлении возможен летальный исход», — предупредил реаниматолог.

Кроме того, обратил внимание врач, на место происшествия нужно вызвать службу демеркуризации ртути и не пытаться собрать шарики вещества и избавиться от них самостоятельно.

Ранее шахматистка Амина Абакарова попыталась устранить соперницу на первенстве Дагестана. Она разлила ртуть на доске оппонентки Умайганат Османовой, после чего той стало плохо. Пострадавшая рассказала, что давно знакома с Абакаровой, так как они постоянно играют вместе.