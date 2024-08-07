В Дагестане шахматистка Абакарова разлила ртуть на доске соперницы до поединка

Шахматистка Амина Абакарова попыталась устранить соперницу на первенстве Дагестана. Она разлила ртуть на доске оппонентки Умайганат Османовой, после чего жертве стало плохо. Пострадавшая рассказала, что давно знакома с Абакаровой, так как они постоянно играют вместе.

Жертву отравления госпитализировали во время турнира

Как сообщает Shot, Абакарова является прошлогодней чемпионкой СКФО по быстрым шахматам — она стала лучшей из 30 участниц турнира в Пятигорске. 40-летняя шахматистка работает тренером в шахматной школе и преподает в махачкалинском лицее. Ее соперницей является Умайганат Османова, которая владеет шахматной школой.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По информации издания, Абакарова заранее смазала ртутью шахматный стол конкурентки, от чего у последней началось сильное головокружение. Османову госпитализировали через несколько минут после начала соревнования, остальных участников эвакуировали.

За столом с жертвой отравления должна была сидеть 17-летняя шахматистка, ее родители написали заявление в прокуратуру.

Причиной отравления могли стать подозрения в краже тактики

Издание Mash опубликовало видео, на котором заметно, как Абакарова за 20 минут до старта турнира подходит к столу соперницы и разливает на него жидкость. Эксперты считают, что это была ртуть. Известно также, что подозреваемая интересовалась у организаторов, работают ли камеры в зале, они ответили отрицательно, однако в действительности съемка велась.

После того как Османовой стало плохо, организаторы проверили записи с камер видеонаблюдения, остановили турнир и эвакуировали участников.

Предполагается, что подозреваемая пошла на такой шаг из-за того, что соперница тайно записала ее игру на предыдущем турнире и якобы могла украсть тактику. Абакарова пока не задержана, уголовное дело не заведено, правоохранители общаются с родственниками обеих девушек.

Османова в разговоре с Shot рассказала, что знакома с Абакаровой давно, так как они постоянно играют вместе. Мотив поступка конкурентки пострадавшая не знает и утверждает, что в тот день они даже не должны были играть за одним столом.