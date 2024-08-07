Шахматистка Амина Абакарова попыталась устранить соперницу на первенстве Дагестана. Она разлила ртуть на доске оппонентки Умайганат Османовой, после чего жертве стало плохо. Пострадавшая рассказала, что давно знакома с Абакаровой, так как они постоянно играют вместе.
Жертву отравления госпитализировали во время турнира
Как сообщает Shot, Абакарова является прошлогодней чемпионкой СКФО по быстрым шахматам — она стала лучшей из 30 участниц турнира в Пятигорске. 40-летняя шахматистка работает тренером в шахматной школе и преподает в махачкалинском лицее. Ее соперницей является Умайганат Османова, которая владеет шахматной школой.
По информации издания, Абакарова заранее смазала ртутью шахматный стол конкурентки, от чего у последней началось сильное головокружение. Османову госпитализировали через несколько минут после начала соревнования, остальных участников эвакуировали.
За столом с жертвой отравления должна была сидеть 17-летняя шахматистка, ее родители написали заявление в прокуратуру.
Причиной отравления могли стать подозрения в краже тактики
Издание Mash опубликовало видео, на котором заметно, как Абакарова за 20 минут до старта турнира подходит к столу соперницы и разливает на него жидкость. Эксперты считают, что это была ртуть. Известно также, что подозреваемая интересовалась у организаторов, работают ли камеры в зале, они ответили отрицательно, однако в действительности съемка велась.
После того как Османовой стало плохо, организаторы проверили записи с камер видеонаблюдения, остановили турнир и эвакуировали участников.
Предполагается, что подозреваемая пошла на такой шаг из-за того, что соперница тайно записала ее игру на предыдущем турнире и якобы могла украсть тактику. Абакарова пока не задержана, уголовное дело не заведено, правоохранители общаются с родственниками обеих девушек.
Османова в разговоре с Shot рассказала, что знакома с Абакаровой давно, так как они постоянно играют вместе. Мотив поступка конкурентки пострадавшая не знает и утверждает, что в тот день они даже не должны были играть за одним столом.