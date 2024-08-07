В Дагестане шахматистка решила устранить соперницу ртутью и поплатилась

Mаsh: в Дагестане шахматистка разлила ртуть на доске соперницы перед поединком

В Дагестане шахматистка во время республиканского турнира решила устранить соперницу ртутью и поплатилась. Девушка разлила опасную жидкость на доске оппонентки и попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В видеоролике видно, как спортсменка до начала соревнований подходит ко второму столику и выливает на него жидкость из пузырька. Затем жительница Дагестана спокойно выходит из зала.

Как пишет Mash, эксперты выяснили, что в сосуде у шахматистки находилась ртуть. Кроме того, девушка до проведения турнира интересовалась у организаторов, будут ли в зале работать камеры, — ей ответили, что нет. В действительности оборудование фиксировало все происходящее.

После того как партия началась, у соперницы россиянки закружилась голова. Ей вызвали скорую помощь. Затем организаторы просмотрели данные с видеокамер и вывели всех участниц из здания.

Разливальщицу задержали на месте. Она оказалась чемпионкой СКФО по шахматам. По предварительной информации, шахматистка пошла на отравление, чтобы выбить соперницу из турнира.

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