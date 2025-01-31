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11:43, 31 января 2025Спорт

Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак»

«РБК Спорт»: Вратарь ЦСКА Илья Помазун перейдет в «Спартак»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перейдет в «Спартак». Об этом сообщает «РБК Спорт».

По информации источников издания, «Спартак» достиг принципиальной договоренности о трансфере футболиста. Отмечается, что сторонам осталось только оформить документы. При этом агент игрока Алексей Сафонов заявил, что ничего не знает о договоренностях.

Ранее Помазун на вопрос о переходе в «Спартак» ответил: «Почему нет? Все может быть». После этих слов его отстранили от тренировок с командой.

Помазун — воспитанник ЦСКА. Он начал выступать за основную команду армейцев в 2017 году. В текущем сезоне вратарь не провел за клуб ни одного матча. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

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