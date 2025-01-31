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19:28, 31 января 2025Бывший СССР

ВС России продвинулись в Часовом Яре

Аналитик Рожин: ВС РФ продвинулись к продуктовой базе Часова Яра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к продуктовой базе в микрорайоне Шевченко в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в квартале с многоэтажными домами и у огнеупорного завода продолжаются ожесточенные бои. По его словам, украинские войска упираются «всеми силами», поэтому пока говорить о сломе обороны противника в городе преждевременно.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что подразделения ВС России установили контроль над существенной частью Часова Яра. По его словам, украинские войска были выбиты с самого сложного укрепрайона, организованного на территории огнеупорного комбината.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что армии России осталось взять Красноармейск (украинское название — Покровск) для выхода на границы ДНР. По его словам, продолжение боевых действий невыгодно Украине.

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