В США заявили о приближении армии России к границам ДНР

Джонсон: Армии России осталось взять Красноармейск для выхода на границы ДНР

Армии России осталось взять Красноармейск (украинское название — Покровск) для выхода на границы ДНР. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«После всего этого остается только один большой по численности населения центр [Красноармейск] на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта», — рассказал военный аналитик.

Джонсон также напомнил, что российские войска практически полностью взяли под свой контроль Часов Яр, что говорит о критическом положении Киева. По его словам, продолжение боевых действий невыгодно Украине.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что армия России близка к тому, чтобы взять под контроль Красноармейск. По словам эксперта, российские войска могут скоро перерезать все линии связи с городом, а также автомобильные и железнодорожные артерии.