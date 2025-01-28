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15:00, 28 января 2025Мир

На Западе заявили о скором освобождении Россией Красноармейска

Меркурис: Россия близка к тому, чтобы освободить Красноармейск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия близка к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, российские войска могут скоро перерезать все линии связи с Красноармейском, а также автомобильные и железнодорожные артерии.

«Если Покровск [Красноармейск] падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке», — сказал он

Ранее Меркурис связал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с неэффективной мобилизацией на Украине. Он отметил, что Буданов осознает, что это будет катастрофа, которая негативно повлияет на положение украинской армии на фронте.

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