Меркурис: Россия близка к тому, чтобы освободить Красноармейск

Российская армия близка к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, российские войска могут скоро перерезать все линии связи с Красноармейском, а также автомобильные и железнодорожные артерии.

«Если Покровск [Красноармейск] падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке», — сказал он

Ранее Меркурис связал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с неэффективной мобилизацией на Украине. Он отметил, что Буданов осознает, что это будет катастрофа, которая негативно повлияет на положение украинской армии на фронте.