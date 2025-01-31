Выжившему после двухмесячного дрейфа в море россиянину избрали меру пресечения

СК: С дрейфовавшего в море Пичугина взята подписка о невыезде

Начало событий в новости Выжившему в Охотском море россиянину предъявили обвинение в нарушении безопасности

В Бурятии суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде Михаилу Пичугину, который два месяца дрейфовал на катамаране в Охотском море. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи предъявили россиянину обвинение в нарушении правил безопасности водного транспорта. В ведомстве считают, что он не соблюдал правила эксплуатации подвесного мотора и грубо нарушил правила безопасности при пользовании маломерными судами во время плавания.

14 октября 2024 года рыбаки спасли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двух человек — брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

Пичугин признался в нарушении законодательства. В частности, он вышел за пределы разрешенного законодательством расстояния от берега.