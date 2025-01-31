Выжившему в Охотском море россиянину предъявили обвинение в нарушении безопасности

СК предъявил обвинение в нарушении безопасности дрейфовавшему 2 месяца Пичугину

Следователи предъявили обвинение в нарушении правил безопасности водного транспорта Михаилу Пичугину, который более двух месяцев дрейфовал на катамаране в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Станислава Асташенко.

По словам Асташенко, мужчина не соблюдал правила эксплуатации подвесного мотора и грубо нарушил правила безопасности при пользовании маломерными судами во время плавания. Расследование дела продолжается.

14 октября 2024 года рыбаки спасли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двух человек — брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

Ранее спасенный Пичугин признался в нарушении законодательства. В частности, он вышел за пределы разрешенного законодательством расстояния от берега.

