Захарова: Россия показала миру альтернативу агрессивным политическим блокам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия России на международной арене помогли увидеть альтернативу агрессивным политическим блокам. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова отметила, что Россия показала миру альтернативу агрессивным политическим организациям. Об этом она высказалась, общаясь с мордовской молодежью.

«Мир увидел и услышал альтернативу этим агрессивным блокам, бесконечным окрикам, бесконечным санкционным войнам. И мне кажется, одну из ключевых ролей, но, возможно, и ведущую роль в этом сыграла наша страна», — подчеркнула она.

Ранее дипломат высказалась о прямом участии НАТО в конфликте на Украине. Она также отметила, что альянсу осталось открыто признаться в поощрении распространения терроризма, так как без их помощи Киев не смог бы в таком масштабе проводить теракты по всему миру.