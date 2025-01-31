Захарова рассказала о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне с российскими паспортами

Захарова: У трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт

У трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт, еще по одному человеку информация проверяется. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — сообщила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в контактах с Россией по поводу россиян, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. Американский лидер подчеркнул, что США будут содействовать перевозке тел в Россию, учитывая то, что между странами сейчас нет прямых авиасообщений.

Столкновение гражданского пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, на борту которого было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа, и боевого вертолета Black Hawk произошло 29 января около 21:00 (30 января в 5:00 по московскому времени). Самолет после столкновения упал в реку Потомак.