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12:37, 31 января 2025Интернет и СМИ

Запад обвинили в желании превратить Балтийское море в «озеро НАТО»

IB: НАТО ради контроля над Балтикой винит Россию в повреждении кабелей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Западные страны обвиняют Россию в том, что она причастна к повреждению подводных кабелей, ради того, чтобы оправдать свое желание установить контроль над Балтийским морем. Об этом в материале для портала InfoBRICS (IB) заявил каирский исследователь Ахмед Адель.

«Подводные кабели за год повреждаются 150-200 раз. Внезапное внимание НАТО к этой проблеме и попытки обвинить Москву призваны оправдать его желание превратить Балтику в "озеро НАТО"», — говорится в материале.

Тот факт, что НАТО настаивает на причастности России к повреждению кабелей, позволяет Североатлантическому альянсу объяснить свое патрулирование моря и инспекцию выходящих из Санкт-Петербурга судов, указал автор. При этом, как подчеркнул Адель, Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Западом относительно Балтики.

«Несмотря на то что Москва очевидно не стоит за повреждением кабелей, НАТО использует каждую возможность, чтобы продолжить милитаризацию Балтийского моря», — добавил исследователь.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море. Москва причастность к этим инцидентам отвергала. Кроме того, как сообщала американская газета Washington Post, разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств вины и причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтике.

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