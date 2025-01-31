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20:34, 31 января 2025Забота о себе

Знаменитый актер рассказал о параличе из-за стресса от родного города

У актера Джоша Бролина возник паралич Белла после возвращения в родной город
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Голливудский актер Джош Бролин признался, что после возвращения в родной город у него возник паралич Белла. Об этом он рассказал в эфире передачи Literally! с Робом Лоу на радиостанции Sirius XM, пишет People.

Знаменитый актер заявил, что связывает появление симптомов с сильным стрессом после переезда в Монтесито, штат Калифорния (США). «Я так нервничал из-за переезда сюда, потому что это было что-то очень личное для меня. В итоге у меня случилась легкая форма паралича Белла», — сказал Бролин.

Актер добавил, что не первый раз испытал симптомы паралича Белла. По его словам, то же самое произошло с ним в 17 лет, когда он думал о том, чтобы вернуться в Монтесито.

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Ранее Джош Бролин рассказал, что в детстве его отец заставил съесть мясо свиньи, которую он сам вырастил. Актер признался, что это сильно его напугало.

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