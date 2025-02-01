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09:55, 1 февраля 2025Спорт

Александр Емельяненко дал совет Исмаилову по избавлению от лысины

Емельяненко посоветовал Исмаилову намазать голову медом для избавления от лысины
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко дал совет соотечественнику Магомеду Исмаилову по избавлению от лысины. Он высказался в своем Telegram-канале.

«Мажешь голову медом, ждешь три дня, потом громко хлопаешь в ладоши — мухи улетают, а лапки остаются. Больше ты уже не Лысый хищник», — заявил Емельяненко. Во время озвучивания рецепта боец рассмеялся.

В декабре прошлого года Емельяненко одержал победу над соотечественником Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошел в Ингушетии. Этот бой был для Емельяненко первым с мая 2023-го.

В июле 2020 года Емельяненко и Исмаилов провели бой в Сочи. Последний одержал победу нокаутом в третьем раунде.

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