Александр Емельяненко выиграл первый бой с мая 2023 года

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко одержал победу над соотечественником Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошел в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.
Поединок продолжался 36 секунд и был остановлен в первом раунде. Спортсмен выиграл техническим нокаутом.
Своей последний поединок Емельяненко провел в мае 2023 года. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда. После этого боец прошел лечение от алкогольной зависимости.
Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединкок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.