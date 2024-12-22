Александр Емельяненко выиграл первый бой с мая 2023 года

Боец MMA Александр Емельяненко победил Гончарова техническим нокаутом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко одержал победу над соотечественником Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошел в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок продолжался 36 секунд и был остановлен в первом раунде. Спортсмен выиграл техническим нокаутом.

Своей последний поединок Емельяненко провел в мае 2023 года. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда. После этого боец прошел лечение от алкогольной зависимости.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединкок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.