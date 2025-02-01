Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии

РИА Новости: Глава Карелии Артур Парфенчиков обвинил Финляндию в русофобии

Глава Карелии Артур Парфенчиков обвинил Финляндию в русофобии после того, как 10-летнего мальчика с гражданством РФ не пустили на экскурсию. Слова Парфенчикова приводит РИА Новости.

Парфенчиков заявил, что «финские соседи» глубоко впали в русофобию, после того как 10-летнего ребенка с двойным гражданством — Финляндии и РФ — не пустили на экскурсию на финскую АЭС «Олкилуото». Руководство станции посчитало россиянина угрозой нацбезопасности.

«Мама ребенка и я вместе с ней возмущены такой дискриминацией. Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских, но много что говорит о современной Финляндии», — прокомментировал глава Карелии.

Парфенчиков предложил мальчику и его семье приехать в Карелию и посетить промышленные предприятия региона, пообещав лично провести экскурсии.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Казахстана обратилось к руководству социальной сети TikTok с требованием удалить песню «Йоу, русские». Главы министерства Евгений Кочетов заявил, что в песне явно прослеживаются русофобские мотивы.

