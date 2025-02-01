Глава UFC высказался о первом поражении в карьере российского бойца

Глава UFC Уайт о поражении Магомедова: Давайте не забывать, у парня один глаз

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о первом поражении российского бойца смешанного стиля (MMA) Шарабутдина Магомедова. Его слова приводит «Чемпионат».

Уайт отметил, что у соперника россиянина Майкла Пейджа очень сложный стиль и с ним тяжело драться. «Не думаю, что давление остановило Шару. И давайте не забывать, что у парня один глаз. Это тоже не помогает», — добавил он.

Магомедов, известный как Шара Буллет, проиграл британцу Пейджу на турнире UFC Fight Night 250. Победитель определился единогласным решением судей.

Магомедов потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл все 15 боев, в которых принимал участие. У спортсмена было несколько операций на глазе и частично потеряно зрение.