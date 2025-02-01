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22:15, 1 февраля 2025Спорт

Российский боец потерпел первое поражение в UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов проиграл британцу Пейджу на турнире UFC
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Шарабутдин Магомедов

Шарабутдин Магомедов. Фото: Danny Perez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проиграл британцу Майку Пейджу на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой в среднем весе прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель определился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Магомедов потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 15 побед. В активе Пейджа теперь 23 победы при трех поражениях.

Ранее россиянин Сергей Павлович победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Схватка в тяжелом весе завершилась единогласным решением судей по итогам трех раундов.

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