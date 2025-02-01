Российский боец потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проиграл британцу Майку Пейджу на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бой в среднем весе прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель определился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Магомедов потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 15 побед. В активе Пейджа теперь 23 победы при трех поражениях.
Ранее россиянин Сергей Павлович победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Схватка в тяжелом весе завершилась единогласным решением судей по итогам трех раундов.