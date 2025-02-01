Российский боец потерпел первое поражение в UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов проиграл британцу Пейджу на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проиграл британцу Майку Пейджу на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой в среднем весе прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель определился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Магомедов потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 15 побед. В активе Пейджа теперь 23 победы при трех поражениях.

Ранее россиянин Сергей Павлович победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Схватка в тяжелом весе завершилась единогласным решением судей по итогам трех раундов.