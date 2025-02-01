Павлович одержал победу в UFC

Российский боец Павлович победил суринамца Розенстрайка на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой в тяжелом весе против представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Схватка завершилась единогласным решением судей по итогам трех раундов.

На счету 32-летнего Павловича теперь 19 побед при трех поражениях. В активе 36-летнего Розенстрайка 15 побед при шести поражениях.

На турнире UFC Fight Night 250 выступают еще два россиянина. Саид Нурмагомедов уступил бразильцу Винисиусу Де Оливейре в легчайшей весовой категории. Представитель среднего веса Шарабутдин Магомедов встретится с британцем Майком Пейджем.