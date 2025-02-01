Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
0:2
2-й тайм
live
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Брест
0:1
1-й тайм
live
ПСЖ
Франция — Лига 1|20-й тур
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|23-й тур
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|20-й тур
Эспаньол
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|22-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
23:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ — регулярный чемпионат
18:47, 1 февраля 2025Спорт

Глушаков покинул «Химки»

Футболист Денис Глушаков покинул «Химки»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист Денис Глушаков покинул подмосковные «Химки». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем успехов!» — написано в заявлении. За подмосковную команду в этом сезоне 38-летний Глушаков провел пять матчей в Российской премьер-лиге и три — в Кубке страны и не отметился результативными действиями.

3 октября стало известно, что Глушаков перешел в медиаклуб «СКА-Ростов». При этом контракт с «Химками» он не разрывал.

Глушаков также выступал за «Химки» с 2021 года по 2023-й. Кроме того, он был игроком армянского «Урарту», московского и костромского «Спартака», столичного «Локомотива», грозненского «Ахмата», «Нижнего Новгорода», ростовского СКА и иркутской «Звезды».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо главное условие сделки России и США по Украине

      Умер актер из «Убойной силы»

      Власти Курской области сообщили о более чем двух тысячах пропавших без вести жителях

      Быков оценил отказ Швеции от бойкота Олимпиады в случае допуска российских хоккеистов

      В США назвали желаемые сроки проведения выборов на Украине

      Ветеран военной разведки спрогнозировал итоги возможной «американской СВО» в Мексике

      Захарова заявила о необходимости представить ООН характер деяний ВСУ в Курской области

      Российский дрон снял строительство масштабного укрепрайона ВСУ у Херсона

      Глушаков покинул «Химки»

      Рогов допустил новые случаи зверств ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше