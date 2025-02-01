Футболист Денис Глушаков покинул «Химки»

Футболист Денис Глушаков покинул подмосковные «Химки». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем успехов!» — написано в заявлении. За подмосковную команду в этом сезоне 38-летний Глушаков провел пять матчей в Российской премьер-лиге и три — в Кубке страны и не отметился результативными действиями.

3 октября стало известно, что Глушаков перешел в медиаклуб «СКА-Ростов». При этом контракт с «Химками» он не разрывал.

Глушаков также выступал за «Химки» с 2021 года по 2023-й. Кроме того, он был игроком армянского «Урарту», московского и костромского «Спартака», столичного «Локомотива», грозненского «Ахмата», «Нижнего Новгорода», ростовского СКА и иркутской «Звезды».