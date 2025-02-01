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20:23, 1 февраля 2025Путешествия

Раскрыты данные о жертвах авиакатастрофы в Филадельфии

Мэр Филадельфии Паркер: В авиакатастрофе погибли 7 человек, еще 19 пострадали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matt Rourke / AP

Жертвами авиакатастрофы в Филадельфии стали семь человек, сообщила мэр американского города Шерелл Паркер. Ее слова приводит РИА Новости.

Самолет санавиации упал на оживленную трассу в момент, когда по дороге ехали несколько автомобилей. Среди жертв — шестеро находившихся на борту самолета, а также один местный житель, который в момент крушения был в машине.

Паркер уточнила, что еще 19 человек пострадали в результате ЧП и находятся в больницах.

1 февраля в Филадельфии легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.

Борт перевозил тяжелобольного ребенка после операции. Вместе с ним летели опекун и четыре члена экипажа, никого из них спасти не удалось. Причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.

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