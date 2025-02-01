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12:32, 1 февраля 2025Спорт

Тарасова оценила работу Плющенко в качестве тренера

Тарасова осталась довольна работой Плющенко в качестве тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила работу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в качестве наставника спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист, посетившая школу экс-спортсмена, осталась довольна работой Плющенко. «Дети с ним очень хорошо ладят, а он — с ними. Это очень радостно, потому что не все наши олимпийские чемпионы переходят в тренерскую деятельность, это редкость», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова упрекнула журналистов в излишнем внимании к Александру Плющенко, сыну Евгения Плющенко. Она заявила, что ей неинтересно высказываться о юном фигуристе.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».

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